主演なのにあまり見せ場がなく、“ほぼ空気” 状態の嵐・相葉雅紀。しかし、これは彼にとってはむしろ好都合なのかも……？相葉と大森南朋と松下奈緒のトリプル主演となっている刑事ドラマ『大追跡 〜警視庁SSBC強行犯係〜』（テレビ朝日系）。8月6日（水）に第5話が放送されたが、主演のはずの相葉は出演シーンがそこまで多くないし、ほとんど活躍もしなかったのだ。■相葉はトリプル主人公の一角を担う「SSBC」とは警視庁