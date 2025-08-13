「一家に一台、防犯対策にどうですか？」というコメントと共に投稿された、ドアに取り付けられたギョロギョロ“動く目玉”が、SNSで話題となっている。【映像】目玉がギョロギョロ動く様子（拡大）注目を集めているのは、電子工作好きの高校3年生が投稿した動画。今回作った「アニマトロクスアイ」は、人間の目玉の動きをリアルに再現した作品だ。その内部には、小型カメラも内蔵。映像は録画されるため、防犯カメラとしても使