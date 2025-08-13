浅草ビューホテルがつくばエクスプレスとコラボし、コンセプトルーム「わくわくトレインルーム」に宿泊できる期間限定の特別プランを提供しています。販売は2025年12月28日（日）まで。各周年を記念した特別なコラボレーション2025年に開業40周年を迎える浅草ビューホテルと、開業20周年を迎えるつくばエクスプレスが、「人と街をつなぐ」をテーマに連携。「ホテルが紡ぐ体験、鉄道が運ぶ物語」をテーマに、浅草と沿線を結び、ここ