8月8日から日本で公開されている映画『ジュラシック』シリーズの最新作『ジュラシック・ワールド/復活の大地』の大ヒット記念イベントが12日に都内で行われ、吹き替え版キャストの俳優の松本若菜（41）と吉川愛（25）らが浴衣姿で登壇した。【映像】松本若菜と吉川愛の浴衣姿（全身ショット）もし実写版のジュラシックシリーズに出演するなら、どんな役をしてみたいかという質問に吉川が次のように述べた。吉川「私は食べられ