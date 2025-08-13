Image: Storagellc こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。仕事中のアイスコーヒーも、まったり晩酌のウイスキーも長くおいしく。暑い時期にはキンキンに冷えた飲み物が恋しくなりますが、短時間で飲みきらないと氷で味が薄まるのが残念ですよね。このプチストレスを解決してくれるのが、金属などのアイスキューブ。今回はその中から「フロストチタン