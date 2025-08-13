「優しいだけじゃダメとかあるから」そう語ったのは、俳優の鈴木福。映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)のジャパンプレミアに登場し、自身の理想像を明かした。鈴木福ジャパンプレミアには、鈴木のほか主演の橋本環奈をはじめ、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、本田真凜、吉田剛明、羽住英一郎監督が登壇した。今作からシリーズに参加した鈴木。舞台挨拶では、本作への出演に特別な思い入れがあることを明かした。「