USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.777.276.736.62 1MO8.937.477.336.91 3MO9.547.428.157.23 6MO9.567.338.537.39 9MO9.607.348.767.56 1YR9.657.388.967.74 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.097.687.44 1MO7.888.347.74 3MO8.888.827.91