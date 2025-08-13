ドル円148円回復、日経最高値アジア株も上昇米9月利下げは織り込み済み 米CPIの財インフレの伸びが鈍化したことを受け9月米利下げ観測が一段と高まっているが、利下げは既に織り込み済み。米関税の懸念後退で日経が大幅続伸し最高値をつけていることからドル円も上昇している。アジア株高も円売り材料に。上海株は21年末以来の高値を更新、香港株は大幅続伸。