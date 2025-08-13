8月10日、女優の二階堂ふみ（30）がお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）との結婚を発表。その意外な組み合わせと突然の電撃婚に、ネットやSNSでは驚きの声が上がっている。二階堂の所属事務所は公式サイトで入籍を報告したほか、カズレーザーは自身のXで「笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」と結婚生活への決意を綴った。「二階堂さんといえば、芸能界でも熱心な動物愛護家