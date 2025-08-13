Photo: ヤタガイ 水筒のデメリット＝お手入れの手間を最小限に。この時期は水筒だと保冷が効いて本当にありがたいのですが、毎日の手洗いが面倒……。そこで気になるのがサーモスから8月21日に登場する、撥水性のある「真空断熱ケータイマグ（JPBシリーズ）」。お手入れの時にぼんやりとイヤだなと思っていたことなしに、洗って乾かすまで本当に手軽にできるのです。毎日のお手入れがとにか