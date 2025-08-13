【モデルプレス＝2025/08/13】timeleszの松島聡が13日、都内で行われた日本初の旗艦店「ハリー・ポッター ショップ 原宿」オープン記念イベントに出席。推しを公言していた映画「ハリー・ポッター」シリーズのドラコ・マルフォイ役を演じたハリウッド俳優のトム・フェルトンと夢の共演が実現した。【写真】松島聡、推しとの対面に照れ◆松島聡、“推し”と夢の共演「ハリー・ポッター」シリーズのファン＆キャラクターの中でもトム