豊橋鉄道市内線のモ780形電車782号が、期間限定でグレー一色に。782号がグレーに豊橋鉄道の東田本線（市内線）に、グレー一色の路面電車が登場しました。市内線モ780形電車782号（画像：豊橋鉄道）この電車は「782号 -GRAY-」。通常は車体全面に広告が描かれていますが、8月9日（土）から24日（日）まで、広告ラッピングのないグレー塗装として運行されます。同社によると、「『無装飾のモ780形電車』を見ることができる、ま