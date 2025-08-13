8月4日、JUN SKY WALKER（S）（以下、ジュンスカ）の公式インスタグラムにアップされた2つのロックバンドの集合写真。ジュンスカとともにザ・クロマニヨンズが映っていて、ボーカルの甲本ヒロト（62）は上半身裸なのだが――。最近、ネットの一部で“ヒロトが痩せすぎで心配”という声があがっているのだ。発端は、7月末に開催された日本を代表する音楽フェス『FUJI ROCK FESTIVAL 2025』。4日間でのべ12万2000人が来場し、大盛り