ÁÐ»Ò¤ÎÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»ºµÙÆþ¤ê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÃæÀî¤Ï¡¢»Å»ö¸½¾ì¤Ç²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤¤¤è¤¤¤èËÜÅö¤Ë³°¤Ë½Ð¤ë¤ª»Å»öº£Æü¤¬¥é¥¹¥È»ºµÙthank you¡ª¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­´¶¼Õ¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ»ö¤ËÍè¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤´²¸ÊÖ¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÉüµ¢¤·¤Æ¤Þ¤¿Æ¯¤±¤ë¤³¤È¤òÌ´¤ß¤Æ¤¤¤è¤¤¤èËÜÅö¤ËÌµ»ö¤ËÁÐ»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤