「一生懸命に頑張りましたね」第50回フローレンス・ナイチンゲール記章を日本からは3名が受章した。日航機墜落事故の犠牲者の身元確認や遺族への対応などで指揮をとった春山典子さん（81）、意識障害患者に対する看護実践が評価された紙屋克子さん（78）、退院後の患者を支える体制整備に貢献された河野順子さん（81）に、雅子さまはあたたかい労いのお言葉をかけられた。「今回は6年ぶりに雅子さま手ずから、記章を受章者の胸元に