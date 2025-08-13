サイオスが大幅高で４連騰、一時９．７％高の５５４円まで駆け上がり上値追いに拍車がかかっている。Ｌｉｎｕｘに代表されるオープンシステム基盤事業を中核とし、ＩＴシステム障害時のシステムダウンを回避する自社開発製品「ＬｉｆｅＫｅｅｐｅｒ」が好調で収益を押し上げている。また、早くから人工知能（ＡＩ）分野を深耕している点で、同関連有力株としての位置付けでマーケットの視線を集めている。２５年１２