ｕｎｅｒｒｙがストップ高カイ気配になっている。同社は１２日の取引終了後、２５年６月期の単独決算を公表するとともに、２６年６月期の業績予想を発表した。今６月期について売上高は前期比３４．３％増の５０億２００万円、営業利益は同６０．４％増の５億円、最終利益は同２０．５％増の４億円を計画しており、２ケタ増収増益を材料視した買いが流入している。同社は人流データによるビッグデータプラットフォ&#