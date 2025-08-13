アジアパイルホールディングスは３連騰。一時、前日に比べ１９％超の上昇となり２００７年７月以来、１８年１カ月ぶりの高値をつけた。同社は１２日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比２７．４％増の２７３億６６００万円、営業利益は同３．６倍の２８億５８００万円となっており、業績拡大を評価した買いが集まっている。国内外ともに主力のコンクリӦ