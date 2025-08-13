ソフトバンク―日本ハム戦プロ野球・ソフトバンクの牧原大成内野手の身体能力を生かした好プレーが話題になっている。11日に行われた日本ハム戦。5回裏、フェンスに直撃したクッションボールを処理した動きに「何が起きたか一瞬分からなかった」「化け物すぎる」などの声が上がっている。カバーリングが光った。普段はセカンド中心に守る32歳の牧原は「9番・中堅」で先発した。2-1とリードした5回2死、日本ハム・水野がライ