中国・四川省遂寧市で今月10日に行われた「漫展（アニメイベント）」で「不適切なアニメ」のキャラクターのコスプレをしていた男が別の男性に切りかかる事件があったようだ。中国メディアの大河報などが伝えた。会場で撮影された映像には、白と赤のウィッグを被った男が周囲の人から罵声を浴び、スマートフォンで撮影されたり、ウィッグを無理やり外されて投げ捨てられたりする様子が映っている。こうした行為は繰り返し行われ、男