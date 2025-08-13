【中島輝士怪物テルシー物語（３６）】私が全日本に選ばれるようになり、印象に残っている対戦相手の１つにキューバという国があります。現在ではそこまで騒がれない存在となってしまいましたが、私がアマチュア球界日本代表としてプレーしていた１９８０年代後半当時のキューバといえば、間違いなく野球大国でした。キューバ野球は８０年代から９０年代にかけては最強の名をほしいままにしていました。８２年から９７年の間、