Daiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Autumn 2025において、キトリ役で加瀬栞(イングリッシュ・ナショナル・バレエリード・プリンシパル)がゲスト出演することが決定しました！