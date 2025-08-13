欧州連合（EU）は8月11日、ウクライナ問題を巡る米ロ首脳会談を控え、緊急の外相会合をオンラインで開きました。EUのカラス外交安全保障上級代表は声明で「EUは、ロシアに対するより一層の制裁、ウクライナへのより一層の軍事支援、ウクライナへの予算ニーズとEU加盟プロセスのための支援に取り組んでいる」と強調しました。英国、フランス、ドイツ、イタリア、ポーランド、フィンランドの首脳とフォンデアライエン欧州委員長は9日