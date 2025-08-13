観音寺市は、公職選挙法で定められた公民権回復の事務手続きに誤りがあり、先月（7月）の参院選で投票できなかった市民がいたと明らかにしました。 【写真を見る】市民が参院選投票を断られる観音寺市が公民権回復の手続きでミス【香川】 観音寺市の市民課によりますと、6月9日から8月6日の間に、保護観察所からの通知で市民2人の公民権が回復していたにもかかわらず、選挙管理委員会への手続きを失念していたということです。