午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１０２、値下がり銘柄数は４５１、変わらずは６４銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に精密機器、サービス、非鉄金属、電気機器など。値下がりで目立つのは鉱業、陸運、食料など。 出所：MINKABU PRESS