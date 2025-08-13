ALS（筋萎縮性側索硬化症）になりやすい人の特徴とは？Medical DOC監修医がALS（筋萎縮性側索硬化症）になりやすい人の特徴・代表的な症状・セルフチェックを解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「ALS（筋萎縮性側索硬化症）になりやすい人」の特徴はご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：神宮 隆臣（医師） 熊本大学医学部卒業。熊本赤十字病院脳神