健大高崎戦で完投した京都国際・西村＝甲子園京都国際の西村が4安打に抑えて完投。三回に2死球、暴投と制球を乱して3失点したが、その後はチェンジアップなどで緩急を使って得点を与えなかった。打線は一回にスクイズなどで2点先取。三回に山口、猪股の連続適時打で逆転し、中盤に加点した。健大高崎は先発の下重が3回4失点と誤算。打線は狙い球を絞りきれず、攻め手を欠いた。