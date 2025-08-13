きのう午後、山形市で起きた住宅火災はおよそ３時間後に消し止められました。この火災でけが人はいませんでした。（サムネイルは12日） 【写真を見る】4人全員逃げて無事山形市飯塚町の住宅火災で1棟全焼約3時間後に鎮火 この火災は、きのう午後５時ごろ、山形市飯塚町の田中サダエさん（７６）の家から出火したものです。 消防が消火にあたり、火はおよそ３時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅一棟が全焼し