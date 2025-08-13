国際卓球連盟（ITTF）は12日、2025年第33週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30には8選手 女子シングルスでは「WTTフィーダースポケーン」で優勝した芝田沙季（日本ペイントグループ）が18ランクアップで57位、準優勝の赤江夏星（日本生命）は17ランクアップで76位に急浮上した。また上位では、張本美和（木下グループ）は6位で日本勢トップをキープ。伊藤美誠（スターツ）が8位