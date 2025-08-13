〈「これが私がやりたいこと」自衛隊→看護師→モデルを経て“31歳で芸人デビュー”『ナゾの美しすぎるタレント・まつなみ』とは何者か？〉から続く「一緒にお笑いライブに出ている芸人仲間には、『見た目もお金も全部持っていていいね』と言われることがあります。でもお笑いの才能はお金では買えないし、勉強してどうにかなるものでもありません」《衝撃写真！》「笑っていいの？」「セクシーすぎる」舞台の上で『お尻をさらけ出