「ある出来事がきっかけで、『私がやりたいのはお笑いだったんだ！』と気付くことになったんです」《衝撃写真！》「笑っていいの？」「セクシーすぎる」舞台の上で『すんごいガニ股』を披露する彼女の姿を見る自衛隊→看護師→モデルを経て、31歳で「お笑い芸人＝天職」だと気づいたのが、女性芸人のまつなみさん。現在は外資系企業に勤務しながら、「和式トイレ」や「脚立」などを用いたユニークな芸風で観る人を沸かせている。