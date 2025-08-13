2025年11月9日(日)、マラソン・音楽・絶景が融合するマラソンイベント「和歌山ジャズマラソン」が、歴史ある和歌山城と絶景の宝庫 和歌の浦を舞台に開催。 和歌山ジャズマラソン  開催日： 2025年11月9日(日) 9:00〜13:30会場： スタート：和歌山城前(ハーフ)、和歌山マリーナシティ(10km以下)種目： ハーフ／10km／5km／3km／2kmジョギング(個人・ファミリー)など計5種目定員