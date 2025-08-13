1.大声で怒鳴る 猫に対して声を荒げて叱るのは逆効果です。猫は大きな音に敏感で、怒鳴られることで強い恐怖を感じ、場合によってはパニックを起こすこともあります。 また、怒鳴ったとしても猫は「なぜ怒られているか」を理解できないため、飼い主に対する不信感だけが残ってしまうのです。 頻繁に大きな声を出されると、猫は飼い主の存在自体を「危険なもの」と認識して近寄らなくなる可能性も。信頼を壊さないために