１２日、優勝した中国の陳夢粵（右）。（成都＝新華社記者／陳斌）【新華社成都8月13日】ワールドゲームズ成都大会は12日、武術女子散打52キロ級決勝が行われ、中国の陳夢粵（ちん・むえつ）がインドのバトラを下し、金メダルを獲得した。１２日、試合後、インドの監督と拳を合わせてあいさつする中国の陳夢粵（左）。（成都＝新華社記者／陳斌）１２日、試合に臨む中国の陳夢粵（奥）とインドのバトラ