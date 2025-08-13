「エンゼルス−ドジャース」（１２日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で四球を選んで出塁した。メジャー初先発となる右腕・メデロスと対戦。初球のツーシームを見送り、２球目の同じボールは見極めた。３球目の内角低めにも手を出さずバッティングカウントを作った。４球目も見極め、５球目は見逃して勝負はフルカウントに。６球目のカットボールはファウルし、最後は