二階堂ふみと共演したドラマ『Eye Love You』で日本でも人気を博した俳優チェ・ジョンヒョプが、新作映画の初撮影を前に出演を見送ったと報じられた。【写真】「この髪型が一番好き」ヒョプ様、ワイルドに？8月13日、ある韓国メディアによると、チェ・ジョンヒョプは映画『コブギ』（原題）の制作会社ポップコーンフィルムに内容証明を送り、出演契約の解除を通告した。これに対してポップコーンフィルム側は「出演契約に対する一