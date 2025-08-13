◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回に両リーグトップ独走となる今季１１３得点目をマークした。１打席目は四球で歩くと、続くベッツが四球、３番フリーマンの右飛で進塁し、一、三塁。４番Ｔ・ヘルナンデスの左前適時打で先制のホームを踏ん