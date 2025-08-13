テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１３日、１２日に過去最高値を更新した日経平均株価が史上初めて４万３０００円台をつけたことを速報した。番組では東京株式市場、日経平均株価が取引開始直後に史上初の４万３０００台を突破したことを報じた。これに司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは「日経平均株価、今日も最高値更新ということです」と伝えた。