財務省と経済産業省は13日、韓国と中国から輸入している鋼材の反ダンピング（不当廉売）調査を開始すると発表した。日本製鉄や神戸製鋼所など国内大手4社から、損害を被っているとして調査を実施するよう4月に申請があった。対象となるのは溶融亜鉛メッキ鋼帯と鋼板で、ガードレールや住宅の建材などに使われるという。調査は原則として1年以内に終了し、反ダンピング関税を課すかどうかを判断する。中国企業などによる鉄鋼