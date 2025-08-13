¡ÚBass (Sugi¡¦NB5M)¡Û¡ÊÀéÍÕ¸©°¦Èþ64ºÐ¡Ë2025Ç¯2·î¤Î¤¢¤ëÄ«¡£ÌÜ³Ð¤á¤¿½Ö´Ö¡¢¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¡¢¥¹¥é¥Ã¥×¤È¤Ï¸À¤ï¤º¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬»÷¹ç¤¦1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢64ºÐ¡ê¤Ç¤¹¡£¤ªÃã¤Î¿å¤Î³Ú´ïÅ¹¤Ë¹Ô¤­¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¤ß¤Ç¹ØÆþ¡£³Ú´ïÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤ËÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¤ÈÁ¦¤á¤é¤ì¤Æ¤âÃÆ¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢²È¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Úpinaco¤µ¤ó(¤Ô¤Ë¤ã¤³¤µ¤ó)¡Û¡£¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¤è¤¦¤Êgreen¡ßyellow¤¬¥Ô¥Ë¥ã¡¦¥³