¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¼óÄ¹¤¿¤Á¤Ç¤µ¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸«»ö¤Ê2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£2011Ç¯¤ËÈà¤é¤¬Æ±¹ñ¤Î¹ñ²È¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤òÇã¼ý¤·¤¿¤È¤­¡¢ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï²¤½£À©ÇÆ¨¡¨¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÍ¥¾¡¨¡¨¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£14Ç¯¤ÎºÐ·î¤ÈÅ·Ê¸³ØÅª¤ÊÍ½»»¤òÈñ¤ä¤·¡¢ºòµ¨¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î½É´ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°µ´¬¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿PSG