●虎のお面をつけたナビゲーター役「新しいことさせてもらえて楽しい」 国民的女優・松坂慶子が、最新作で前代未聞の挑戦に臨んだ。“お面”を被り、声だけで物語を案内する“謎の配信者・タイガーさん”として出演する番組『大河ドラマでわかる日本史「タイガーさん」』(NHK総合 8月14日23:00〜23:27)だ。この斬新な企画を聞いた時に率直に「面白い!」と思ったという松坂が、自身を「育ててくれた場所」と語る大河ドラマへの特別