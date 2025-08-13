【1/80スケールペーパーキット 銚子電鉄 デキ３形 電気機関車 （黒）】 9月発売予定 価格：3,080円 プラムは「1/80スケールペーパーキット 銚子電鉄 デキ３形 電気機関車 （黒）」を9月に発売する。価格は3,080円。 「デキ３」は 1922年(大正11年)にドイツで製造された全長約4.5mの小型電気機関車。銚子電鉄に導入された車両は山口県の炭