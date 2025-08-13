大阪・関西万博会場のアンゴラ館＝6月、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博に出展するアンゴラ館の内装工事が大阪府の許可を得ずに実施された問題で、大阪府警は13日、建設業法違反の疑いで、工事を請け負った一六八建設（大阪市鶴見区）の関係先を家宅捜索した。捜査関係者への取材で分かった。無許可工事を巡って同社は7月に営業停止処分を受けていた。捜査関係者によると家宅捜索容疑は、2025年1月、大阪・関西万博のアンゴ