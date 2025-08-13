第１０７回全国高校野球選手権大会で、１１日の１回戦を突破した県岐阜商（岐阜）の横山温大（はると）外野手（３年）は、生まれつき左手指が欠損している。左手でバットを握ることはできないが、日大山形（山形）との初戦は２安打１打点で勝利に貢献。「自分のような体でも出来るんだぞということを証明していきたい」と、甲子園でのさらなる活躍を誓う。（岐阜支局林昂汰）横山選手は日大山形戦に７番で先発出場。１点を追