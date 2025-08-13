中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月13日】中国商務部の報道官は12日、商務部が同日に暫定的な反ダンピング措置に関する二つの暫定裁定を発表し、カナダ企業の菜種のダンピング率を75.8％、合成ゴムのハロゲン化ブチルゴムのダンピング率を26.2％〜40.5％と認定したと明らかにした。同報道官は次のように述べた。商務部は2024年9月9日、同部が主導する形でカナダから輸入する菜種に対する反ダンピング調査