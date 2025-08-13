秋篠宮家の長男・悠仁さまが成年式に臨まれた後の9月8日、伊勢神宮を参拝されることになりました。三重県へのご訪問は2022年以来、3年ぶりとなります。秋篠宮さまに次ぐ皇位継承順位2位の悠仁さまは、9月6日に19歳の誕生日を迎えられます。皇室における男性皇族の慣例・成年式に臨まれた後、9月7日に三重県入りされ翌8日、伊勢神宮の外宮、内宮を参拝されることになっています。悠仁さまは去年9月に18歳の成年を迎えられましたが、