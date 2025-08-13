メガハウスは、食品モチーフの立体パズル「解体パズルLiteシリーズ」から、シリーズ第8弾となる「解体パズルLite おにぎりパズル」を、2025年8月下旬より発売する。「解体パズルLite おにぎりパズル」本商品は、9個のお米パーツを正しく組み合わせるとおにぎりが完成するパズル。お米パーツをぴったり合うように組み合わせ、真ん中の隙間の部分には「しゃけ」と「うめ」から好きな具を選び、中に入れることができる。真っ白なおに