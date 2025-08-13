思いのほか手軽で、おいしさは間違いなし。マグロやサーモンなど、好みの刺し身をごま油香る甘辛だれで漬けこめば、彩りも華やかな漬け丼に。シャキシャキきゅうりの食感に、とろりとした卵黄。豪快にからめながら召し上がれ！『づけ刺し身ときゅうりのどんぶり』のレシピ材料（ 2 人分）刺し身の盛り合わせ（まぐろ、鯛、サーモンなど）……150g きゅうり……1本 温かいご飯……茶碗2杯分（約300g） 卵黄……2個分 青じその葉……