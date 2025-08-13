ロシアのカムチャツカ半島付近で起きた巨大地震による津波で被害を受けた、鳥羽市浦村地区のカキの養殖いかだについて、三重県が、復旧作業に対する緊急支援を行うことを発表しました。地震による影響で鳥羽市では一時、津波警報が発表され、40センチの津波が観測されました。鳥羽市浦村地区では、カキの養殖筏2000台のうち372台が津波によって流されるなどの被害に遭い、8月4日から復旧作業が行われています。養殖いかだは、来年